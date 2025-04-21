Зубна паста Сплат чорне дерево (Tooth paste Splat black wood)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южне, просп. Миру, 15/1
75.4 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
84.8 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 113-Г
98.2 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
107.7 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
108.6 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
110.1 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
249,60
Економія при броні: -7,49 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
110.7 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Варненська, 11
111.8 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 162
112.4 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
116.2 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
116.5 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
249,60
Економія при броні: -7,49 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 33-Е
116.5 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
144.3 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
151.1 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Любашівка, вул. Князя Володимира, 89
163.7 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
176.1 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
176.4 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
192.9 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group