Зубна паста Сплат чорне дерево (Tooth paste Splat black wood)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
3.9 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
249,60
Економія при броні: -7,49 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
4.4 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
5.3 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Русанівський, 12
5.4 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
5.5 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Інженерна, 1
6.3 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
249,60
Економія при броні: -7,49 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
6.5 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
7.2 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
7.7 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
249,60
Економія при броні: -7,49 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 46
7.7 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
249,60
Економія при броні: -7,49 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
8.2 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
249,60
Економія при броні: -7,49 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лісовий, 23
8.4 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полярна, 8
8.5 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
8.6 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
249,60
Економія при броні: -7,49 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 12
8.7 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group