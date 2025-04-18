Зубна паста Сплат чорне дерево (Tooth paste Splat black wood)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
2.1 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 121
3.0 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
4.3 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 165-Б
4.6 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.7 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group