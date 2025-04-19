Львів (адресу не вказано)
Доступно в 114 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
ЗУБНА ПАСТА РАТАНІЯ 75 мл №1
Weleda
208,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
ЗУБНА ПАСТА РАТАНІЯ 75 мл №1
Weleda
208,30 грн
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
ЗУБНА ПАСТА РАТАНІЯ 75 мл №1
Weleda
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
ЗУБНА ПАСТА РАТАНІЯ 75 мл №1
Weleda
208,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
ЗУБНА ПАСТА РАТАНІЯ 75 мл №1
Weleda
208,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
ЗУБНА ПАСТА РАТАНІЯ 75 мл №1
Weleda
258,77
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
ЗУБНА ПАСТА РАТАНІЯ 75 мл №1
Weleda
208,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
ЗУБНА ПАСТА РАТАНІЯ 75 мл №1
Weleda
208,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
ЗУБНА ПАСТА РАТАНІЯ 75 мл №1
Weleda
208,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
ЗУБНА ПАСТА РАТАНІЯ 75 мл №1
Weleda
208,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
ЗУБНА ПАСТА РАТАНІЯ 75 мл №1
Weleda
208,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
ЗУБНА ПАСТА РАТАНІЯ 75 мл №1
Weleda
208,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
ЗУБНА ПАСТА РАТАНІЯ 75 мл №1
Weleda
259,21
Економія при броні: -14,44 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
ЗУБНА ПАСТА РАТАНІЯ 75 мл №1
Weleda
208,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
1.0 км
ЗУБНА ПАСТА РАТАНІЯ 75 мл №1
Weleda
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
1.0 км
ЗУБНА ПАСТА РАТАНІЯ 75 мл №1
Weleda
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
ЗУБНА ПАСТА РАТАНІЯ 75 мл №1
Weleda
208,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
ЗУБНА ПАСТА РАТАНІЯ 75 мл №1
Weleda
208,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
ЗУБНА ПАСТА РАТАНІЯ 75 мл №1
Weleda
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
ЗУБНА ПАСТА РАТАНІЯ 75 мл №1
Weleda
208,30 грн