Зубная паста Президент сенситив
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Київ
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
176,00
Економія при броні: -22,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
176,00
Економія при броні: -22,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
176,00
Економія при броні: -22,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
176,00
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
10.8 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
164,00
Економія при броні: -9,00 грн
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
20.8 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
164,00
Економія при броні: -10,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
157.6 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
172,00
Економія при броні: -14,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
172,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 40
247.3 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
162,00
Економія при броні: -14,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
162,00
Економія при броні: -14,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
273.7 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
162,00
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
348.8 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
149,00
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
351.8 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
149,00
Економія при броні: -15,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
354.6 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
149,00
Економія при броні: -15,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Українських Соколів, 1-Ж
356.3 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
135,00
Економія при броні: -13,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
357.5 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
135,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
391.8 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
149,00
Економія при броні: -15,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
436.7 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
158,00
Економія при броні: -22,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
440.1 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
151,00
Економія при броні: -15,00 грн
Елітфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
441.6 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
158,00
Економія при броні: -22,00 грн