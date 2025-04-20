Зубная паста Президент сенситив
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
149,00
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
149,00
Економія при броні: -18,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
149,00
Економія при броні: -18,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
85.5 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
162,00
Економія при броні: -17,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
162,00
Економія при броні: -17,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 40
108.4 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
162,00
Економія при броні: -14,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Українських Соколів, 1-Ж
116.9 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
135,00
Економія при броні: -15,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
135,00
Економія при броні: -15,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
124.3 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
151,00
Економія при броні: -15,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
158,00
Економія при броні: -24,00 грн
Елітфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
129.0 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
158,00
Економія при броні: -22,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
151,00
Економія при броні: -17,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
135.4 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
151,00
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
135.7 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
151,00
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
136.4 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
149,00
Економія при броні: -18,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
152.7 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
151,00
Економія при броні: -17,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
194.0 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
172,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
196.0 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
172,00
Економія при броні: -17,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
341.1 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
164,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
341.3 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
176,00
Економія при броні: -24,00 грн