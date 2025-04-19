Зубная паста Президент сенситив
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Дніпро
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
149,00
Економія при броні: -18,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
135,00
Економія при броні: -15,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Українських Соколів, 1-Ж
33.5 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
135,00
Економія при броні: -15,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
158,00
Економія при броні: -24,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
67.5 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
151,00
Економія при броні: -17,00 грн
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
69.1 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
158,00
Економія при броні: -22,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
71.5 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
151,00
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
72.4 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
151,00
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
74.1 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
151,00
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
151,00
Економія при броні: -17,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
127.5 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
149,00
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
130.7 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
149,00
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
134.8 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
149,00
Економія при броні: -18,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
137.1 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
162,00
Економія при броні: -17,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 40
198.6 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
162,00
Економія при броні: -14,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
199.6 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
162,00
Економія при броні: -17,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
236.1 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
172,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
237.7 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
172,00
Економія при броні: -17,00 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
377.7 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
164,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
378.7 км
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
164,00
Економія при броні: -12,00 грн