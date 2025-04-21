Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Миколаїв
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
РІДИНА ГІГІЄНІЧНА "ГІРСЬКИЙ ЧИСТОТІЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Економія при броні: -3,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
РІДИНА ГІГІЄНІЧНА "ГІРСЬКИЙ ЧИСТОТІЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Економія при броні: -3,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
РІДИНА ГІГІЄНІЧНА "ГІРСЬКИЙ ЧИСТОТІЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Економія при броні: -3,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
РІДИНА ГІГІЄНІЧНА "ГІРСЬКИЙ ЧИСТОТІЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Економія при броні: -3,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
РІДИНА ГІГІЄНІЧНА "ГІРСЬКИЙ ЧИСТОТІЛ" 1.2 мл №1
Селком
26,80
Економія при броні: -2,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
РІДИНА ГІГІЄНІЧНА "ГІРСЬКИЙ ЧИСТОТІЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Економія при броні: -3,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
РІДИНА ГІГІЄНІЧНА "ГІРСЬКИЙ ЧИСТОТІЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Економія при броні: -3,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
4.2 км
РІДИНА ГІГІЄНІЧНА "ГІРСЬКИЙ ЧИСТОТІЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Економія при броні: -3,10 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-А/1
4.6 км
РІДИНА ГІГІЄНІЧНА "ГІРСЬКИЙ ЧИСТОТІЛ" 1.2 мл №1
Селком
26,80
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/10
4.8 км
РІДИНА ГІГІЄНІЧНА "ГІРСЬКИЙ ЧИСТОТІЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Економія при броні: -3,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 15/5
4.9 км
РІДИНА ГІГІЄНІЧНА "ГІРСЬКИЙ ЧИСТОТІЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Економія при броні: -3,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 10/2
4.9 км
РІДИНА ГІГІЄНІЧНА "ГІРСЬКИЙ ЧИСТОТІЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Економія при броні: -3,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 56-А
5.7 км
РІДИНА ГІГІЄНІЧНА "ГІРСЬКИЙ ЧИСТОТІЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,00
Економія при броні: -2,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
6.7 км
РІДИНА ГІГІЄНІЧНА "ГІРСЬКИЙ ЧИСТОТІЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Економія при броні: -3,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
7.6 км
РІДИНА ГІГІЄНІЧНА "ГІРСЬКИЙ ЧИСТОТІЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Економія при броні: -3,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 156/1
8.5 км
РІДИНА ГІГІЄНІЧНА "ГІРСЬКИЙ ЧИСТОТІЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Економія при броні: -3,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311-В
8.6 км
РІДИНА ГІГІЄНІЧНА "ГІРСЬКИЙ ЧИСТОТІЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,00
Економія при броні: -2,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 105/1
8.9 км
РІДИНА ГІГІЄНІЧНА "ГІРСЬКИЙ ЧИСТОТІЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Економія при броні: -3,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 15/1
9.1 км
РІДИНА ГІГІЄНІЧНА "ГІРСЬКИЙ ЧИСТОТІЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Економія при броні: -3,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 2/2
9.4 км
РІДИНА ГІГІЄНІЧНА "ГІРСЬКИЙ ЧИСТОТІЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Економія при броні: -3,10 грн