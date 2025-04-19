Деркос заспокійливий шампунь
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Одеса
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
9.3 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
602,45
Економія при броні: -18,07 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
13.0 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
602,45
Економія при броні: -18,07 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
153.6 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
602,43
Економія при броні: -18,07 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
342.5 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
591,30
Економія при броні: -2,56 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
348.4 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
598,71
Економія при броні: -9,64 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
348.4 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
602,43
Економія при броні: -18,07 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
349.5 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
602,43
Економія при броні: -18,07 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
368.0 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
602,43
Економія при броні: -18,07 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
370.7 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
602,45
Економія при броні: -18,07 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новоселиця, вул. Хотинська, 7
384.4 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
394.5 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
546,15
Економія при броні: -16,38 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
403.6 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
552,45
Економія при броні: -16,57 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Руська, 255-Б
405.4 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
595,00
Економія при броні: -2,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 265-А
407.1 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
602,45
Економія при броні: -18,07 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 265-А
407.2 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
409.5 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
595,62
Економія при броні: -6,54 грн
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 33
410.2 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 31
410.2 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
411.3 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
552,45
Економія при броні: -16,57 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
421.1 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
552,45
Економія при броні: -16,57 грн