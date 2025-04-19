Деркос заспокійливий шампунь
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Львів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
552,45
Економія при броні: -16,57 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
2.4 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
602,43
Економія при броні: -18,07 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.0 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
602,43
Економія при броні: -18,07 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 1-Б
3.4 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
602,45
Економія при броні: -18,07 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 24
3.9 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
4.3 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
602,43
Економія при броні: -18,07 грн
В містах поряд
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
9.1 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
592,49
Економія при броні: -1,57 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини Павла, 3
46.8 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
602,45
Економія при броні: -18,07 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Героїв Майдану, 10
63.1 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
552,45
Економія при броні: -16,57 грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
64.5 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
546,15
Економія при броні: -16,38 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
64.5 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
606,56
Економія при броні: -5,15 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 93/1
65.6 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 12/3
65.7 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
594,20
Економія при броні: -0,78 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Самбір, пл. Ринок, 5
69.0 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
439,71
Економія при броні: -1,42 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
71.7 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
512,65
Економія при броні: -15,38 грн
Зелена аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Галич, вул. Коновальця, 4
94.8 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
596,29
Економія при броні: -8,04 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Долина, вул. Грушевського Михайла, 11-А
96.1 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рожнятів, вул. Стуса Василя, 13
100.4 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вигода, вул. Галицького Данила, 50
101.1 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
596,60
Економія при броні: -0,39 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 15
101.4 км
ДЕРКОС — ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Віши
596,96
Економія при броні: -8,27 грн