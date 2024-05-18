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BABARIA ДЕЗОДОРАНТ ДЛЯ НІГ EXTREME 150 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (835119) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
337,99 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
338,98 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
340,24 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (1)
339,98 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
Всього: упаковка (2)
338,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
337,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (2)
337,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (2)
337,41 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, вул. Павлоградська, 46
Всього: упаковка (1)
339,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (2)
340,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
Всього: упаковка (2)
238,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Білаша Олександра, 2-Г
Всього: упаковка (2)
339,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Героїв України, 30
Всього: упаковка (1)
339,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (2)
340,21 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Соборності, 51
Всього: упаковка (2)
338,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Супрунівка, вул. Миру, 49/1
Всього: упаковка (1)
338,77 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
337,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
337,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
Всього: упаковка (1)
340,25 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Південне, вул. Центральна, 59/44
Всього: упаковка (2)
338,98 грн