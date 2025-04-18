Бішофіт полтавський профі (Бишофит полтавский профи)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Харків
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
1.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ПРОФІ "BISHEFFECT" флакон 500 мл №1
РАГС
Сатурн-фарм
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5
2.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ПРОФІ "BISHEFFECT" флакон 500 мл №1
РАГС
Милосердя
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ПРОФІ "BISHEFFECT" флакон 500 мл №1
РАГС
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Малої Любові, 47
4.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ПРОФІ "BISHEFFECT" флакон 500 мл №1
РАГС
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
4.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ПРОФІ "BISHEFFECT" флакон 500 мл №1
РАГС
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 178
5.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ПРОФІ "BISHEFFECT" флакон 500 мл №1
РАГС
Магнолія
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 226
6.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ПРОФІ "BISHEFFECT" флакон 500 мл №1
РАГС
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 108
6.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ПРОФІ "BISHEFFECT" флакон 500 мл №1
РАГС
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
6.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ПРОФІ "BISHEFFECT" флакон 500 мл №1
РАГС
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
10.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ПРОФІ "BISHEFFECT" флакон 500 мл №1
РАГС
Сатурн-фарм
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 268
10.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ПРОФІ "BISHEFFECT" флакон 500 мл №1
РАГС
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 37
10.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ПРОФІ "BISHEFFECT" флакон 500 мл №1
РАГС
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 15:00
Харків, вул. Миру, 54/1
11.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ПРОФІ "BISHEFFECT" флакон 500 мл №1
РАГС
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Шарикова, 37
13.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ПРОФІ "BISHEFFECT" флакон 500 мл №1
РАГС
В містах поряд
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бурштин, вул. Калуська, 6-К
840.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ПРОФІ "BISHEFFECT" флакон 1 л №1
РАГС
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Першотравневе, вул. Вишнева, 2-А
35.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ПРОФІ "BISHEFFECT" флакон 500 мл №1
РАГС
Домашня аптечка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Здановської Юлії / Самійла Кішки, 60/5
414.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ПРОФІ "BISHEFFECT" флакон 500 мл №1
РАГС