Бішофіт полтавський гель (Бишофит полтавский гель)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
5.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
70.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Семафорна, 21-А
70.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
84.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
84.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
90.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
109.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
131.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
133.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
176.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Амосова Миколи, 16
195.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
196.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
209.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ туба 75 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК ООО
41,10
Економія при броні: -1,54 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
256.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
263.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
297.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баришівка, вул. Київський Шлях, 126-А
396.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
434.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
65,50
Економія при броні: -16,97 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Соборності, 6
438.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
64,60
Економія при броні: -16,71 грн