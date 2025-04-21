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Бішофіт полтавський гель (Бишофит полтавский гель)
Бішофіт полтавський гель (Бишофит полтавский гель)
Вінниця
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
59.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
72,32
Економія при броні:
-0,24 грн
72,08
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шепетівка, просп. Миру, 20
147.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
72,68
Економія при броні:
-0,49 грн
72,19
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв Небесної Сотні, 36
151.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
72,44
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
188.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
67,00
Економія при броні:
-17,33 грн
49,67
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
192.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
67,10
Економія при броні:
-17,36 грн
49,74
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
196.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ туба 75 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК ООО
49,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
196.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
52,20
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
197.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
67,10
Економія при броні:
-17,36 грн
49,74
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Гончара, 7
197.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
72,64
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
197.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
65,00
Економія при броні:
-16,79 грн
48,21
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
197.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
68,40
Економія при броні:
-17,71 грн
50,69
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
197.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
71,86
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новоселиця, вул. Центральна, 78
198.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
71,70
Економія при броні:
-0,27 грн
71,43
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 21
198.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
54,20
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
198.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
67,90
Економія при броні:
-17,53 грн
50,37
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
199.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
64,60
Економія при броні:
-16,71 грн
47,89
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
202.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
65,50
Економія при броні:
-16,97 грн
48,53
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Соборності, 6
203.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
64,60
Економія при броні:
-16,71 грн
47,89
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
205.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
64,60
Економія при броні:
-16,71 грн
47,89
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
205.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
71,74
грн
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