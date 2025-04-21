Бішофіт полтавський гель (Бишофит полтавский гель)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Миколаїв
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
8.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
6.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ туба 75 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК ООО
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Поштова, 118
7.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ туба 75 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК ООО
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
115.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
149.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
155.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
204.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ туба 75 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК ООО
41,10
Економія при броні: -1,54 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
209.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Амосова Миколи, 16
253.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
258.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
259.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
263.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
263.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
265.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
284.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Семафорна, 21-А
292.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
340.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
351.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
359.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баришівка, вул. Київський Шлях, 126-А
384.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
386.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
398.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
65,50
Економія при броні: -16,97 грн