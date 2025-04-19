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Бішофіт полтавський гель (Бишофит полтавский гель)
Бішофіт полтавський гель (Бишофит полтавский гель)
Львів
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Соснівка, вул. Галицька, 7
53.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
52,38
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Коссака, 5
64.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
73,56
грн
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Аптека сімейна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шевська, 8
65.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
72,15
Економія при броні:
-0,63 грн
71,52
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, пл. Ринок, 11
65.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
72,60
Економія при броні:
-1,25 грн
71,35
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 93/1
65.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
57,90
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 12/3
65.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
72,47
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 27
72.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
72,43
Економія при броні:
-0,96 грн
71,47
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 6-К
78.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
54,99
Економія при броні:
-0,02 грн
54,97
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 20
113.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
72,82
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Мазепи, 28
116.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
73,61
Економія при броні:
-0,55 грн
73,06
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 24
117.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
55,59
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
139.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
47,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Поляна, вул. Гірська, 16-А
155.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
46,70
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
157.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
72,60
Економія при броні:
-0,47 грн
72,13
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Гончара, 7
157.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
72,14
Економія при броні:
-0,42 грн
71,72
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коломия, пл. Ринок, 21
164.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
72,39
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Ворохта, вул. Галицького Данила, 16
176.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
73,92
Економія при броні:
-0,10 грн
73,82
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, просп. Миру, 20
220.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
72,28
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Сторожинець, вул. Видинівського, 17-А
223.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ туба 75 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК ООО
54,80
Економія при броні:
-6,40 грн
48,40
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв Небесної Сотні, 36
226.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
72,47
грн
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