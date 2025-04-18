Бішофіт полтавський гель (Бишофит полтавский гель)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
65,00
Економія при броні: -16,79 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
67,10
Економія при броні: -17,36 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
68,40
Економія при броні: -17,71 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ туба 75 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК ООО
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
67,90
Економія при броні: -17,53 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
4.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
5.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
67,10
Економія при броні: -17,36 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
7.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
64,60
Економія при броні: -16,71 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
7.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
72,40
Економія при броні: -0,70 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
7.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
64,60
Економія при броні: -16,71 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 21
7.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
8.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
64,60
Економія при броні: -16,71 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
9.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
67,90
Економія при броні: -17,53 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
10.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
65,50
Економія при броні: -16,97 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
10.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
67,00
Економія при броні: -17,33 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баришівка, вул. Київський Шлях, 126-А
56.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
145.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
71,93
Економія при броні: -0,19 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
224.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
246.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ туба 75 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК ООО
41,09
Економія при броні: -1,53 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, просп. Миру, 20
247.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС