Бішофіт полтавський гель (Бишофит полтавский гель)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеках у Харків
Магнолія
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, вул. Громадського Олега, 1-Б
1.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ туба 75 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК ООО
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
1.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ туба 75 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК ООО
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Культури, 10
2.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ туба 75 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК ООО
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
5.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ туба 75 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК ООО
Магнолія
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
11.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ туба 75 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК ООО
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 15:00
Харків, вул. Миру, 54/1
11.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ туба 75 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК ООО
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
128.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
165.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Семафорна, 21-А
185.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
189.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
190.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
202.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
202.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
203.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Світловодськ, вул. Амосова Миколи, 16
240.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
248.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
252.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
270.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
295.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ туба 75 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК ООО
41,59
Економія при броні: -2,03 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
307.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
314.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баришівка, вул. Київський Шлях, 126-А
354.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
400.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
65,50
Економія при броні: -16,97 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
404.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
67,90
Економія при броні: -17,53 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Стальського, 24
404.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
64,60
Економія при броні: -16,71 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
405.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС