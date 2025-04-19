Бішофіт полтавський гель (Бишофит полтавский гель)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Семафорна, 21-А
13.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
26.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
26.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
51.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
67.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
70.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
70.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
127.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
128.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
133.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
137.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Світловодськ, вул. Амосова Миколи, 16
142.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
171.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ туба 75 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК ООО
42,20
Економія при броні: -2,64 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
196.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
274.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
288.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баришівка, вул. Київський Шлях, 126-А
338.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
379.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
65,50
Економія при броні: -16,97 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Соборності, 6
383.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
64,60
Економія при броні: -16,71 грн