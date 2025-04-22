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Бішофіт полтавський гель (Бишофит полтавский гель)
Бішофіт полтавський гель (Бишофит полтавский гель)
Чернігів
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
118.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
67,90
Економія при броні:
-17,53 грн
50,37
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
121.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
64,60
Економія при броні:
-16,71 грн
47,89
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
121.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
72,35
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
122.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
64,60
Економія при броні:
-16,71 грн
47,89
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
124.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
64,60
Економія при броні:
-16,71 грн
47,89
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 21
125.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
49,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баришівка, вул. Київський Шлях, 126-А
125.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
47,80
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Соборності, 6
126.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
64,60
Економія при броні:
-16,71 грн
47,89
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
128.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
68,40
Економія при броні:
-17,71 грн
50,69
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
128.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
67,90
Економія при броні:
-17,53 грн
50,37
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
128.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
65,00
Економія при броні:
-16,79 грн
48,21
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
129.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
67,10
Економія при броні:
-17,36 грн
49,74
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
129.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
65,50
Економія при броні:
-16,97 грн
48,53
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
129.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ туба 75 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК ООО
49,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
131.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
48,00
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
133.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
67,10
Економія при броні:
-17,36 грн
49,74
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
135.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
67,00
Економія при броні:
-17,33 грн
49,67
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
233.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
50,00
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
262.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
71,75
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Амосова Миколи, 16
304.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ ТИПУ БІШОЛІН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС
48,60
грн
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