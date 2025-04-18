Гель-пілінг д/душу березовий (Birch body scrub)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Печерська, 1
2.4 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
2.6 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
3.6 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
4.0 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
4.7 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
6.8 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Соборності, 4
7.2 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Урлівська / Ахматової Анни, 11/44
8.4 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
8.7 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
436,20
Економія при броні: -29,24 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 26
8.9 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
9.0 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda