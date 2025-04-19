Гель-пілінг д/душу березовий (Birch body scrub)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
5.0 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
6.1 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
6.6 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
6.7 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
7.0 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
7.2 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
7.5 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Миру, 2-К
8.5 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
421,76
Економія при броні: -14,80 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
8.9 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Калинова, 3
10.3 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Незалежності, 36
4.4 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 2
7.6 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
29.3 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 30-В
70.3 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
434,03
Економія при броні: -27,07 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
107.4 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
134.9 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
422,46
Економія при броні: -15,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
193.3 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
193.6 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
193.6 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
194.2 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
194.2 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda