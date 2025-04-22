Гель-пілінг д/душу березовий (Birch body scrub)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167-А
2.7 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
В містах поряд
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 93-А
117.2 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
119.2 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
122.6 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
123.9 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Соборності, 4
126.3 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
128.5 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
427,73
Економія при броні: -20,77 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
129.4 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Печерська, 1
129.5 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
129.7 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 26
129.8 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
129.8 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
129.9 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Урлівська / Ахматової Анни, 11/44
130.0 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
130.1 км
БЕРЕЗОВИЙ ГЕЛЬ-ПІЛІНГ ДЛЯ ДУШУ 150 мл №1
Weleda