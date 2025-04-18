Біла емульсія на основі скипидару (White emulsion)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 304 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
БІЛА ЕМУЛЬСІЯ НА ОСНОВІ СКИПИДАРУ ЖИВИЧНОГО 250 мл №1
Т.В.К. ГРУП
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
БІЛА ЕМУЛЬСІЯ НА ОСНОВІ СКИПИДАРУ ЖИВИЧНОГО 250 мл №1
Т.В.К. ГРУП
312,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
БІЛА ЕМУЛЬСІЯ НА ОСНОВІ СКИПИДАРУ ЖИВИЧНОГО 250 мл №1
Т.В.К. ГРУП
312,20 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
БІЛА ЕМУЛЬСІЯ НА ОСНОВІ СКИПИДАРУ ЖИВИЧНОГО 125 мл №1
Т.В.К. ГРУП
261,70
Економія при броні: -67,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
БІЛА ЕМУЛЬСІЯ НА ОСНОВІ СКИПИДАРУ ЖИВИЧНОГО 250 мл №1
Т.В.К. ГРУП
312,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
БІЛА ЕМУЛЬСІЯ НА ОСНОВІ СКИПИДАРУ ЖИВИЧНОГО 250 мл №1
Т.В.К. ГРУП
312,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
БІЛА ЕМУЛЬСІЯ НА ОСНОВІ СКИПИДАРУ ЖИВИЧНОГО 250 мл №1
Т.В.К. ГРУП
312,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
БІЛА ЕМУЛЬСІЯ НА ОСНОВІ СКИПИДАРУ ЖИВИЧНОГО 250 мл №1
Т.В.К. ГРУП
366,02
Економія при броні: -24,73 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
БІЛА ЕМУЛЬСІЯ НА ОСНОВІ СКИПИДАРУ ЖИВИЧНОГО 125 мл №1
Т.В.К. ГРУП
228,60
Економія при броні: -55,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
БІЛА ЕМУЛЬСІЯ НА ОСНОВІ СКИПИДАРУ ЖИВИЧНОГО 250 мл №1
Т.В.К. ГРУП
312,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
БІЛА ЕМУЛЬСІЯ НА ОСНОВІ СКИПИДАРУ ЖИВИЧНОГО 250 мл №1
Т.В.К. ГРУП
312,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
БІЛА ЕМУЛЬСІЯ НА ОСНОВІ СКИПИДАРУ ЖИВИЧНОГО 250 мл №1
Т.В.К. ГРУП
312,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
БІЛА ЕМУЛЬСІЯ НА ОСНОВІ СКИПИДАРУ ЖИВИЧНОГО 250 мл №1
Т.В.К. ГРУП
312,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
БІЛА ЕМУЛЬСІЯ НА ОСНОВІ СКИПИДАРУ ЖИВИЧНОГО 250 мл №1
Т.В.К. ГРУП
312,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
БІЛА ЕМУЛЬСІЯ НА ОСНОВІ СКИПИДАРУ ЖИВИЧНОГО 250 мл №1
Т.В.К. ГРУП
312,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
БІЛА ЕМУЛЬСІЯ НА ОСНОВІ СКИПИДАРУ ЖИВИЧНОГО 250 мл №1
Т.В.К. ГРУП
312,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
БІЛА ЕМУЛЬСІЯ НА ОСНОВІ СКИПИДАРУ ЖИВИЧНОГО 250 мл №1
Т.В.К. ГРУП
358,10
Економія при броні: -12,83 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
БІЛА ЕМУЛЬСІЯ НА ОСНОВІ СКИПИДАРУ ЖИВИЧНОГО 250 мл №1
Т.В.К. ГРУП
312,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
БІЛА ЕМУЛЬСІЯ НА ОСНОВІ СКИПИДАРУ ЖИВИЧНОГО 250 мл №1
Т.В.К. ГРУП
312,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
БІЛА ЕМУЛЬСІЯ НА ОСНОВІ СКИПИДАРУ ЖИВИЧНОГО 250 мл №1
Т.В.К. ГРУП
312,20 грн