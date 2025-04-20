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Бальзам після гоління (Balsam after shave)
Бальзам після гоління (Balsam after shave)
Запоріжжя
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
65.3 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
619,10
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
65.8 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
619,10
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
67.6 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
667,80
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
68.2 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
767,70
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
68.8 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
828,10
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
68.8 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
667,80
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Миру, 2-К
75.7 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
724,19
Економія при броні:
-33,66 грн
690,53
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
85.9 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
619,10
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
121.9 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
619,10
грн
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Фармацевт копєйкін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Кримська, 80
359.1 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
585,80
грн
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Мілана
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 2
359.5 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
585,80
грн
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Шампань
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, просп. Шевченка, 10/1
368.3 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
585,80
грн
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Приморська
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Академічна, 11
369.1 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
585,80
грн
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Віола
Відчинено
Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
369.7 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
585,80
грн
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Адмірал
Відчинено
Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
370.0 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
585,80
грн
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Валерія
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
371.4 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
585,80
грн
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Роза
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
371.9 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
585,80
грн
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Вузівська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Шелухіна Сергія, 82
372.0 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
585,80
грн
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Южна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
373.2 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
585,80
грн
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Чорноморська
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
383.3 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
585,80
грн
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