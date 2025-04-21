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Бальзам після гоління (Balsam after shave)
Бальзам після гоління (Balsam after shave)
Миколаїв
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Фармацевт копєйкін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Кримська, 80
98.5 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
585,80
грн
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Мілана
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 2
98.9 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
585,80
грн
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Шампань
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, просп. Шевченка, 10/1
107.9 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
585,80
грн
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Приморська
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Академічна, 11
108.8 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
585,80
грн
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Віола
Відчинено
Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
109.5 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
585,80
грн
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Адмірал
Відчинено
Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
109.7 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
585,80
грн
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Валерія
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
111.0 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
585,80
грн
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Роза
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
111.5 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
585,80
грн
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Вузівська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Шелухіна Сергія, 82
111.9 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
585,80
грн
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Южна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
113.2 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
585,80
грн
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Чорноморська
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
124.0 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
585,80
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
180.8 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
569,50
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
261.5 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
569,50
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
281.0 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
569,50
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
284.2 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
569,50
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
284.5 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
614,40
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
285.5 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
767,70
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
285.9 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
828,10
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
285.9 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
614,40
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Миру, 2-К
288.2 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
724,19
Економія при броні:
-33,66 грн
690,53
грн
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