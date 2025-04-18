Бальзам після гоління (Balsam after shave)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Київ
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
2.3 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
3.6 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
5.8 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
6.8 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Данченка Сергія, 14
8.2 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
8.7 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
741,11
Економія при броні: -49,68 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
9.8 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
12.3 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
В містах поряд
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 13-А
10.8 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Миру, 36
11.6 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
21.0 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Ірпінь, вул. Літературна, 27
21.7 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
23.5 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
128.1 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
130.4 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda