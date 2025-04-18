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Бальзам після гоління (Balsam after shave)
Бальзам після гоління (Balsam after shave)
Харків
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Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Миру, 2-К
185.5 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
730,71
Економія при броні:
-40,18 грн
690,53
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
190.5 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
828,10
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
191.1 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
767,70
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
191.1 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
667,80
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
191.4 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
667,80
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
193.2 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
619,10
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
195.5 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
619,10
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
204.3 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
619,10
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
282.1 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
619,10
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
386.3 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
601,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167-А
386.3 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
529,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
386.6 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
745,90
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
392.0 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
745,90
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
402.0 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
474,29
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
402.2 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
742,78
Економія при броні:
-51,35 грн
691,43
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
407.5 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
745,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
408.9 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
601,50
грн
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Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
409.1 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
601,50
грн
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Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
409.3 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
745,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
409.5 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
745,90
грн
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