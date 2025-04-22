Бальзам після гоління (Balsam after shave)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167-А
2.7 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
В містах поряд
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
122.6 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Данченка Сергія, 14
126.5 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
128.5 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
726,73
Економія при броні: -35,30 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
129.8 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
129.9 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
130.2 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
130.3 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
130.6 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
130.6 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
130.9 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
131.0 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
131.2 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Ірпінь, вул. Літературна, 27
132.8 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 13-А
137.2 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Миру, 36
137.7 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
138.6 км
ЧОЛОВІЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 100 мл №1
Weleda