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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ФІТОР"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ФІТОР" свічки 2,3 г з пантенолом, №10 - Харків (544724) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Харківська, 38
Всього: упаковка (1)
119,47 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (1)
113,27 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
110,33
Економія: -8,47 грн
101,86 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
Всього: упаковка (2)
91,97
Економія: -3,64 грн
88,33 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
90,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 4-А
Всього: упаковка (1)
135,40 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 40
Всього: упаковка (1)
152,27
Економія: -13,84 грн
138,43 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
132,50
Економія: -19,79 грн
112,71 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 37-Л
Всього: упаковка (1)
104,05 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 4-К
Всього: упаковка (1)
135,15 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
90,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
Всього: упаковка (1)
113,59 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Марганець, вул. Лермонтова, 27
Всього: упаковка (1)
122,21 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
Всього: упаковка (1)
118,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-Б
Всього: упаковка (1)
138,08 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 51
Всього: упаковка (1)
132,35 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
Всього: упаковка (1)
132,67 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
118,42 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
175,10
Економія: -42,49 грн
132,61 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
Всього: упаковка (1)
117,29 грн