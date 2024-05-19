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БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл - Львів (103562) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (2)
266,68
Економія: -29,02 грн
237,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
235,88
Економія: -20,37 грн
215,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
262,20
Економія: -24,15 грн
238,05 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (2)
251,90
Економія: -13,85 грн
238,05 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (2)
244,94
Економія: -12,44 грн
232,50 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
Всього: упаковка (1)
263,77
Економія: -36,96 грн
226,81 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
Всього: упаковка (2)
263,93
Економія: -25,95 грн
237,98 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Київська, 112-А
Всього: упаковка (1)
258,39
Економія: -22,75 грн
235,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Соборна, 65
Всього: упаковка (1)
263,65
Економія: -26,07 грн
237,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
Всього: упаковка (1)
256,30
Економія: -35,97 грн
220,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (1)
259,51
Економія: -18,45 грн
241,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (1)
254,94
Економія: -19,81 грн
235,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, пров. Тихого Олекси, 4
Всього: упаковка (1)
264,24
Економія: -26,69 грн
237,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Всього: упаковка (3)
270,17
Економія: -32,60 грн
237,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
249,66
Економія: -13,57 грн
236,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Крюківщина, вул. Одеська, 70-Б
Всього: упаковка (1)
250,95
Економія: -14,86 грн
236,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всього: упаковка (1)
268,39
Економія: -32,29 грн
236,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (1)
253,07
Економія: -15,02 грн
238,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
290,86
Економія: -56,17 грн
234,69 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (1)
277,44
Економія: -42,63 грн
234,81 грн