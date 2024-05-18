BABARIA ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 300 мл солодкий мигдаль - Харків (721059) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Космічна, 16
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Первомайський, м-н 1/2, 29
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46
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Лозова, вул. Благовіщенська, 13
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Лозова, м-н 2-й, 38
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Лозова, м-н 1-й, 28
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Лозова, м-н 1-й, 23
Аптека доброго дня
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Полтава, вул. Шевченка Тараса, 27
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Полтава, вул. Шевченка Тараса, 31
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Соборності, 64-Б
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Героїв ОУН, 26
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Аптека доброго дня
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 24
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Юр'ївка, вул. Центральна, 102-В
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Магдалинівка, вул. Центральна, 14
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаське, вул. Лісна, 9-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Центральна, 75
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 40-А