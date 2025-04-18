Бадяга форте гель

Київ (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
40,27
Економія при броні: -2,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
39,96
Економія при броні: -4,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
38,78
Економія при броні: -1,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
39,23
Економія при броні: -2,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
38,96
Економія при броні: -1,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
2.1 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
38,90
Економія при броні: -3,30 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
39,20
Економія при броні: -1,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Коперника, 2-А
2.9 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
39,21
Економія при броні: -2,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
39,42
Економія при броні: -3,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 23
3.4 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
39,33
Економія при броні: -1,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
4.4 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
39,50
Економія при броні: -1,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 10
4.8 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
39,50
Економія при броні: -3,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 196
4.9 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
39,61
Економія при броні: -1,76 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
4.9 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
39,44
Економія при броні: -1,62 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12-А
5.2 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
38,80
Економія при броні: -3,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
5.2 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
38,80
Економія при броні: -3,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 23
5.3 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
38,80
Економія при броні: -3,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
5.3 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
40,46
Економія при броні: -5,61 грн