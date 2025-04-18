Бадяга форте гель

Харків (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
41,08
Економія при броні: -1,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
42,02
Економія при броні: -2,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
39,42
Економія при броні: -1,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
40,19
Економія при броні: -2,36 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
40,44
Економія при броні: -2,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
39,90
Економія при броні: -2,05 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
39,87
Економія при броні: -2,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 179
5.1 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
39,65
Економія при броні: -4,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
5.1 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
39,30
Економія при броні: -1,55 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
5.9 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
39,38
Економія при броні: -1,52 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
6.0 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
39,14
Економія при броні: -4,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
6.2 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
38,52
Економія при броні: -3,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
6.7 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
39,76
Економія при броні: -1,93 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
7.2 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
39,53
Економія при броні: -4,09 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 20/321-Б
7.2 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
39,18
Економія при броні: -4,11 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
7.3 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
38,80
Економія при броні: -3,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 13
7.5 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
39,50
Економія при броні: -4,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
8.0 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
40,11
Економія при броні: -2,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Е
8.4 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
38,83
Економія при броні: -1,67 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
8.5 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
39,75
Економія при броні: -1,95 грн