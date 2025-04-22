Бадяга форте гель

Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
39,72
Економія при броні: -2,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
39,16
Економія при броні: -4,33 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
38,80
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
38,81
Економія при броні: -1,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
38,73
Економія при броні: -1,58 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
39,77
Економія при броні: -2,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
39,00
Економія при броні: -1,83 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
40,20
Економія при броні: -2,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
39,83
Економія при броні: -2,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
40,12
Економія при броні: -2,26 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Волковича, 25
3.4 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
38,80
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, пл. Центральна, 3/1
37.1 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
40,30
Економія при броні: -5,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г
64.1 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
40,14
Економія при броні: -2,31 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
39,40
Економія при броні: -2,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
118.7 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
39,49
Економія при броні: -1,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
119.0 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
39,89
Економія при броні: -2,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
39,15
Економія при броні: -1,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
119.3 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаніка
40,41
Економія при броні: -2,54 грн