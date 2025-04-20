Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
188,86
Економія при броні: -9,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
193,07
Економія при броні: -11,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
4.9 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
180,11
Економія при броні: -8,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Полякова / Чарівна, 1/163
5.0 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
188,74
Економія при броні: -8,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
9.7 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
189,81
Економія при броні: -9,85 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
9.9 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
190,92
Економія при броні: -11,33 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
9.9 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
189,36
Економія при броні: -11,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 15
10.0 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
184,03
Економія при броні: -9,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
10.1 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
184,88
Економія при броні: -9,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
10.1 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
190,18
Економія при броні: -10,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4
11.0 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
188,52
Економія при броні: -12,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
11.4 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
180,81
Економія при броні: -10,07 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
11.7 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
187,52
Економія при броні: -8,88 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 33
56.1 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
190,14
Економія при броні: -10,15 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
65.4 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
190,09
Економія при броні: -9,84 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
66.0 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
191,86
Економія при броні: -12,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шахтарське, вул. Стуса Василя, 13
106.7 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
183,30
Економія при броні: -7,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61
110.3 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
185,15
Економія при броні: -12,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
121.9 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
175,16
Економія при броні: -11,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
126.7 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
160,04
Економія при броні: -6,68 грн