Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
6.3 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
186,68
Економія при броні: -12,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 123
13.5 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
172,20
Економія при броні: -26,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
13.7 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
180,44
Економія при броні: -6,68 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Теплодар, вул. Прокопія Романа, 2
27.8 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
144,61
Економія при броні: -10,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біляївка, вул. Головатого Отамана, 140
37.3 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
62.1 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
172,57
Економія при броні: -11,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
108.8 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
187,81
Економія при броні: -13,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19-Б
109.5 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
149,66
Економія при броні: -8,84 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
111.5 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
179,89
Економія при броні: -8,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
111.6 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
191,30
Економія при броні: -11,40 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
112.4 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
189,23
Економія при броні: -13,99 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
114.2 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
164,53
Економія при броні: -10,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
114.7 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
187,43
Економія при броні: -9,88 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
114.8 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
187,58
Економія при броні: -9,18 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 1/9
115.4 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
139,19
Економія при броні: -6,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ананьїв, вул. Незалежності, 19/3
147.8 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
183,89
Економія при броні: -10,22 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 16
147.9 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
147,18
Економія при броні: -6,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
150.5 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кілія, вул. Миру, 38
159.8 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
175,47
Економія при броні: -8,76 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Р
165.8 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
146,60
Економія при броні: -6,69 грн