Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Миколаїв
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
187,39
Економія при броні: -12,64 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
189,32
Економія при броні: -13,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
193,38
Економія при броні: -13,13 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
179,83
Економія при броні: -8,65 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
165,91
Економія при броні: -11,84 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
4.3 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
185,49
Економія при броні: -6,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
4.5 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
189,08
Економія при броні: -12,09 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/9
4.8 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
141,81
Економія при броні: -9,73 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 16
56.2 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
146,40
Економія при броні: -5,42 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
58.6 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
98.1 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
180,25
Економія при броні: -6,69 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 123
98.8 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
172,20
Економія при броні: -26,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Теплодар, вул. Прокопія Романа, 2
135.0 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
142,49
Економія при броні: -7,79 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Долинська, вул. Нова, 88/106
144.0 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біляївка, вул. Головатого Отамана, 140
144.8 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
145.3 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
171,88
Економія при броні: -10,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
148.3 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
193,01
Економія при броні: -11,68 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
149.2 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
189,25
Економія при броні: -13,58 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
149.2 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
169,49
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
151.8 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
184,52
Економія при броні: -10,56 грн