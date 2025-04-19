Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
3.8 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
164,63
Економія при броні: -8,37 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Львів, вул. Вашингтона, 7-А
4.6 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
33.4 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
178,36
Економія при броні: -6,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
71.7 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
176,60
Економія при броні: -30,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Сокаль, вул. Шептицького, 93
73.5 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
176,20
Економія при броні: -30,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бережани, пл. Ринок, 9
79.4 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 8
92.5 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
92.9 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
191,42
Економія при броні: -30,14 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Сівецька, 1
94.0 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Грушевського Михайла, 99-А
94.6 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
177,52
Економія при броні: -0,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 2-А
98.9 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Горбачевського, 6
110.9 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
173,10
Економія при броні: -22,10 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Миколайчука Івана, 6
113.6 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 2/4
113.6 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
172,20
Економія при броні: -21,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
114.0 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
177,20
Економія при броні: -26,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 173-В
114.3 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
181,60
Економія при броні: -30,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 20
117.9 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
192,67
Економія при броні: -12,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Макуха, 7-А
129.8 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
171,97
Економія при броні: -9,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бучач, вул. Галицька, 62
131.8 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
177,88
Економія при броні: -7,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 98
134.7 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна