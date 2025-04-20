Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
184,52
Економія при броні: -10,56 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
182,30
Економія при броні: -8,75 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
169,49
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
193,01
Економія при броні: -11,68 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
189,25
Економія при броні: -13,58 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 22
4.1 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
182,97
Економія при броні: -7,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
181,77
Економія при броні: -10,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
7.1 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
172,20
Економія при броні: -7,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
12.5 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
160,04
Економія при броні: -6,73 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
14.3 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
179,11
Економія при броні: -7,49 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
30.5 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
175,16
Економія при броні: -11,49 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Долинська, вул. Нова, 88/106
50.3 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61
78.4 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
185,15
Економія при броні: -11,89 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
83.1 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
191,86
Економія при броні: -12,74 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
83.8 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
190,09
Економія при броні: -10,15 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
105.0 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
147,15
Економія при броні: -6,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, перех. Паученка Архітектора / Велика Перспективна, 35/29
106.5 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
185,48
Економія при броні: -10,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
108.4 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
189,25
Економія при броні: -44,58 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 11-Б
108.7 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
172,20
Економія при броні: -26,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
108.9 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
178,66
Економія при броні: -7,18 грн