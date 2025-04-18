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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Черкаська Лозова, вул. Кооперативна, 1-Б
12.6 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
139,43
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
35.9 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
166,57
Економія при броні:
-8,83 грн
157,74
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
55.0 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
184,18
Економія при броні:
-11,56 грн
172,62
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 2
102.5 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
185,67
Економія при броні:
-7,02 грн
178,65
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
106.0 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
192,31
Економія при броні:
-13,72 грн
178,59
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Ж
137.2 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
134,16
Економія при броні:
-6,42 грн
127,74
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, просп. Лушпи Михайла, 7/1
143.5 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
191,84
Економія при броні:
-10,29 грн
181,55
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шахтарське, вул. Стуса Василя, 13
183.4 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
183,30
Економія при броні:
-8,13 грн
175,17
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Ромни, вул. Руденка, 23
212.8 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
172,16
Економія при броні:
-7,05 грн
165,11
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ромни, вул. Рятувальників, 67/76
213.1 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
139,62
Економія при броні:
-9,67 грн
129,95
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Лохвиця, вул. Шевченка Тараса, 4-А
215.8 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
143,78
Економія при броні:
-7,38 грн
136,40
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Путивль, вул. Глухівська, 1
224.1 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
156,65
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 33
225.5 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
192,86
Економія при броні:
-13,77 грн
179,09
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 65
226.4 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
187,73
Економія при броні:
-12,45 грн
175,28
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, кв-л 101-й, 3
227.4 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
185,20
Економія при броні:
-9,81 грн
175,39
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
228.1 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
171,66
Економія при броні:
-8,72 грн
162,94
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
228.3 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
148,20
Економія при броні:
-10,37 грн
137,83
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Лубни, просп. Володимирський, 42/1
232.1 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
178,40
Економія при броні:
-32,70 грн
145,70
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61
234.0 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
180,90
Економія при броні:
-7,71 грн
173,19
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
249.3 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
182,18
Економія при броні:
-10,60 грн
171,58
грн
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