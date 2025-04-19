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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
64.5 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
186,77
Економія при броні:
-8,09 грн
178,68
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61
70.0 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
184,82
Економія при броні:
-11,47 грн
173,35
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
70.7 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
182,47
Економія при броні:
-11,98 грн
170,49
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
70.9 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
191,93
Економія при броні:
-12,89 грн
179,04
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
70.9 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
184,50
Економія при броні:
-13,58 грн
170,92
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4
71.1 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
187,90
Економія при броні:
-12,51 грн
175,39
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 15
71.3 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
187,25
Економія при броні:
-12,33 грн
174,92
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Полякова / Чарівна, 1/163
71.4 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
194,49
Економія при броні:
-14,20 грн
180,29
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
71.8 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
190,01
Економія при броні:
-9,69 грн
180,32
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
71.9 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
192,94
Економія при броні:
-11,87 грн
181,07
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
72.2 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
186,79
Економія при броні:
-7,79 грн
179,00
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
72.3 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
191,76
Економія при броні:
-12,96 грн
178,80
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
72.7 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
188,17
Економія при броні:
-12,58 грн
175,59
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
72.7 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
187,52
Економія при броні:
-7,94 грн
179,58
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 33
87.9 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
190,43
Економія при броні:
-11,40 грн
179,03
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
106.8 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
193,16
Економія при броні:
-12,66 грн
180,50
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
106.9 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
191,34
Економія при броні:
-12,14 грн
179,20
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шахтарське, вул. Стуса Василя, 13
107.1 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
189,04
Економія при броні:
-13,43 грн
175,61
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
107.4 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
171,18
Економія при броні:
-7,73 грн
163,45
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
120.6 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
181,37
Економія при броні:
-9,91 грн
171,46
грн
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