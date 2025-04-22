Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
180,58
Економія при броні: -7,92 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
181,30
Економія при броні: -10,14 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
185,43
Економія при броні: -13,14 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 43
2.7 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Конотоп, просп. Миру, 9
136.3 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
145,49
Економія при броні: -10,88 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Лазаревського, 25
136.5 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
146,71
Економія при броні: -6,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Конотоп, вул. Батуринська, 1-А
136.6 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
170,03
Економія при броні: -9,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Вишеньки, вул. Центральна, 150-А
138.6 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
179,77
Економія при броні: -10,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 64
155.3 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Свободи, 22
156.2 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
186,81
Економія при броні: -12,73 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ромни, вул. Рятувальників, 67/76
174.5 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
138,24
Економія при броні: -9,01 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Ромни, вул. Руденка, 23
174.7 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
176,26
Економія при броні: -10,56 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Путивль, вул. Глухівська, 1
180.7 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лохвиця, вул. Шевченка Тараса, 4-А
187.8 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
146,28
Економія при броні: -9,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Лубни, просп. Володимирський, 42/1
203.7 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
178,40
Економія при броні: -32,70 грн
Авіцена
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 96-Е
209.8 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
178,60
Економія при броні: -32,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
216.9 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
188,47
Економія при броні: -7,81 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Вітрука, 33
228.9 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
181,80
Економія при броні: -11,24 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
234.8 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Тараскова, 22
234.9 км
ГЕЛІК 20 г №1
Мібе Україна
192,15
Економія при броні: -12,74 грн