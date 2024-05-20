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БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" туба 15 г лагідний - Запоріжжя (61902) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 47/1
Всього: упаковка (1)
41,81
Економія: -1,63 грн
40,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
41,75
Економія: -1,57 грн
40,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, перех. Сердюка Ігоря / Маслова Академіка, 4/11
Всього: упаковка (2)
33,24
Економія: -1,36 грн
31,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
32,84
Економія: -0,96 грн
31,88 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
33,09
Економія: -1,21 грн
31,88 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Паустовського, 6
Всього: упаковка (1)
33,71
Економія: -1,83 грн
31,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 28
Всього: упаковка (1)
42,83
Економія: -2,65 грн
40,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Великодолинське, вул. Центральна, 128
Всього: упаковка (1)
34,07
Економія: -2,19 грн
31,88 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 5
Всього: упаковка (2)
33,13
Економія: -1,25 грн
31,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (1)
42,88
Економія: -2,70 грн
40,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
33,64
Економія: -1,76 грн
31,88 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом