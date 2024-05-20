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АТОДЕРМ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ 200 мл - Запоріжжя (113995) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
496,62
Економія: -95,33 грн
401,29 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (1)
499,21
Економія: -43,75 грн
455,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (2)
395,53
Економія: -18,73 грн
376,80 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
394,62
Економія: -17,82 грн
376,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
399,18
Економія: -22,38 грн
376,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
302,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
395,56
Економія: -18,76 грн
376,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (1)
408,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
360,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
394,02
Економія: -17,22 грн
376,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Всього: упаковка (1)
392,36
Економія: -15,56 грн
376,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (1)
415,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Столєтова, 1
Всього: упаковка (1)
302,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (3)
408,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
Всього: упаковка (1)
301,49 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
415,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-Б
Всього: упаковка (1)
302,18 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19
Всього: упаковка (1)
302,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
389,42
Економія: -12,62 грн
376,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Ніколенка, 13
Всього: упаковка (1)
302,18 грн