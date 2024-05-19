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Атодерм крем 500 мл - Львів (114091) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (3)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (1)
797,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (3)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Львів, вул. Грінченка, 2-А
Всього: упаковка (1)
822,50 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (2)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (2)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (1)
704,87 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 66
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 52
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Сковороди Григорія, 21
Всього: упаковка (1)
718,56 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн