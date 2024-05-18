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Атодерм крем 500 мл - Харків (114091) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (2)
710,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Пухова, 142
Всього: упаковка (2)
684,34 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
Всього: упаковка (1)
684,34 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
Всього: упаковка (3)
684,34 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (2)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (2)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 156
Всього: упаковка (2)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -26,15 грн
845,45 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (2)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (2)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (2)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
Всього: упаковка (4)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всього: упаковка (2)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн