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Атодерм крем 200 мл - Львів (113990) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
545,89 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
501,62
Економія: -24,02 грн
477,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
505,11
Економія: -27,51 грн
477,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (2)
498,71
Економія: -21,11 грн
477,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (1)
493,46
Економія: -15,86 грн
477,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
506,69
Економія: -29,09 грн
477,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
497,56
Економія: -19,96 грн
477,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
Всього: упаковка (1)
552,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
497,13
Економія: -19,53 грн
477,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1)
501,38
Економія: -23,78 грн
477,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (2)
506,88
Економія: -29,28 грн
477,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1)
491,98
Економія: -14,38 грн
477,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Львів, вул. Грінченка, 2-А
Всього: упаковка (1)
608,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (2)
498,18
Економія: -20,58 грн
477,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (1)
493,27
Економія: -15,67 грн
477,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
494,22
Економія: -16,62 грн
477,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (1)
504,06
Економія: -26,46 грн
477,60 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: упаковка (2)
507,98
Економія: -30,38 грн
477,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (1)
499,95
Економія: -22,35 грн
477,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 5/1
Всього: упаковка (2)
493,27
Економія: -15,67 грн
477,60 грн