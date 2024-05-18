Атодерм крем 200 мл - Харків (113990) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
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Харків, просп. Науки, 64
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Харків, шосе Салтівське, 145
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Харків, просп. Перемоги, 75-А
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Чугуїв, вул. Торгова, 1
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Суми, просп. Свободи, 46
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Суми, вул. Харківська, 12
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Суми, вул. Петропавлівська, 74
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Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/1
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Дніпро, вул. Калинова, 1
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Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
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Дніпро, просп. Слобожанський, 12
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Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
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Дніпро, вул. Пастера, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Аптека копійка
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Аптека24
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Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25