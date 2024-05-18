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Атодерм крем 200 мл - Харків (113990) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
499,95
Економія: -22,35 грн
477,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
503,06
Економія: -25,46 грн
477,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, шосе Салтівське, 145
Всього: упаковка (1)
501,86
Економія: -24,26 грн
477,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, просп. Перемоги, 75-А
Всього: упаковка (1)
496,32
Економія: -18,72 грн
477,60 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
492,17
Економія: -14,57 грн
477,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Суми, просп. Свободи, 46
Всього: упаковка (1)
501,96
Економія: -24,36 грн
477,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
507,45
Економія: -29,85 грн
477,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Суми, вул. Петропавлівська, 74
Всього: упаковка (1)
505,68
Економія: -28,08 грн
477,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/1
Всього: упаковка (1)
503,96
Економія: -26,36 грн
477,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
504,73
Економія: -27,13 грн
477,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
510,12
Економія: -32,52 грн
477,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
499,24
Економія: -21,64 грн
477,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Всього: упаковка (1)
504,25
Економія: -26,65 грн
477,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
496,13
Економія: -18,53 грн
477,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (2)
506,45
Економія: -28,85 грн
477,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
496,32
Економія: -18,72 грн
477,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
497,13
Економія: -19,53 грн
477,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Всього: упаковка (1)
503,44
Економія: -25,84 грн
477,60 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (2)
465,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
Всього: упаковка (1)
493,36
Економія: -15,76 грн
477,60 грн