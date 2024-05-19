Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАДЯГА КОСМЕТИЧНАЦіни в аптеках

БАДЯГА КОСМЕТИЧНА порошок 5 г - Львів (62453) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (6)
13,09
Економія: -0,63 грн
12,46 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (4)
13,91
Економія: -0,76 грн
13,15 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (2)
11,59
Економія: -0,44 грн
11,15 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
14,20
Економія: -1,78 грн
12,42 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (1)
11,83
Економія: -0,38 грн
11,45 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (2)
13,38
Економія: -0,04 грн
13,34 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (6)
14,85
Економія: -1,74 грн
13,11 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
11,99
Економія: -0,69 грн
11,30 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (7)
13,83 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (3)
14,50
Економія: -0,60 грн
13,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
13,19
Економія: -0,43 грн
12,76 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (2)
13,47
Економія: -0,71 грн
12,76 грн
В інших містах:
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Шухевича, 12-А
Всього: упаковка (10)
12,30 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (1)
10,43 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шевченка Тараса, 1
Всього: упаковка (8)
11,62 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 93/1
Всього: упаковка (7)
12,16
Економія: -0,06 грн
12,10 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 54
Всього: упаковка (1)
12,07
Економія: -0,77 грн
11,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (3)
12,62
Економія: -1,32 грн
11,30 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
10,44 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 36-А
Всього: упаковка (10)
11,37 грн